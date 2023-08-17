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        Depremlerden etkilenen İslahiye'de afetzede çocuklara bisiklet hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:52
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        Depremlerden etkilenen İslahiye'de afetzede çocuklara bisiklet hediye edildi
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, depremlerden etkilenen İslahiye ilçesindeki 1550 çocuğa bisiklet dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçede geçici yaşam alanlarında barınan 1550 çocuğa "Yüzüncü yılda yüz bin bisiklet" projesi kapsamında bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 6-10 yaş arası çocuklara 20 inç, 10 yaş ve üzeri çocuklara ise 26 inç boyutunda bisikletlerin dağıtımı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi ayrıca, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal girişimcilik kurslarının yanı sıra çocukların sosyalleşmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla alanların oluşturulacağını kaydetti.

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