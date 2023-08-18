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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 08:31
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler, 2 iş yerinde yaptıkları aramada, 1490 gümrük kaçağı sigara, 900 elektronik sigara, 65 elektronik sigara likiti ve 43 elektronik nargile ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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