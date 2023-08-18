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        Gaziantep'teki silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 13:45
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        Gaziantep'teki silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 ay önce çıkan silahlı kavgada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Cindere Mahallesi'nde 19 Nisan'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Mercan (26), tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Mercan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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