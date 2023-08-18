Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te ikametleri orta, ağır hasarlı ya da yıkılmış olan depremzedelere ücretsiz toplu ulaşım süresi uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te ikametleri orta, ağır hasarlı ya da yıkılmış olan depremzedelere ücretsiz toplu ulaşım süresi uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te orta, ağır veya yıkılmış olarak tespit edilen evlerde ikameti bulunan vatandaşlara sağlanan ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "2023 yılı ağustos ayı meclis toplantısının 2. birleşimi", Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, başkanlığında gerçekleştirildi.

        Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantının gündemi depremzedeler oldu.

        Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremlerde, orta veya ağır hasarlı ile yıkılmış olarak tespit edilen evlerde ikameti bulunan vatandaşların "Özel Tam Kart" ile toplu ulaşımlarda ücretsiz faydalanma hakkı 30 Nisan 2024'e uzatıldı.

        Ayrıca, 2017, 2018 yıllarında ve 6 Şubat'taki depremlerden dolayı birçok aracın kullanılamaz durumda olması nedeniyle Adıyaman'a bağlı Samsat Belediyesi'ne araç desteği verilmesi kararlaştırıldı.

        ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 38 bin çiftçiye destek olmak ve maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla başlatılan mazot desteği kapsamında 2023 yılında 4 milyon 387 bin 585 litre mazot desteği verilmesini ön gören madde meclis üyelerince onanarak, karara bağlandı.

        Öte yandan Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük bilim merkezi konumunda olan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin tanıtımını yapmak ve görünürlüğünü artırmak için 1 yıl boyunca giriş ücreti alınmaması kararlaştırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
        Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep'teki silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
        Gaziantep'teki silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
        Gaziantep'te traktörün çarptığı duvarın altında kalan dede ve torunu öldü
        Gaziantep'te traktörün çarptığı duvarın altında kalan dede ve torunu öldü
        Güneydoğulu hububat ve bakliyat ihracatçısının yüzü gülüyor
        Güneydoğulu hububat ve bakliyat ihracatçısının yüzü gülüyor
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı