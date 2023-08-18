Gaziantep'te ikametleri orta, ağır hasarlı ya da yıkılmış olan depremzedelere ücretsiz toplu ulaşım süresi uzatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te orta, ağır veya yıkılmış olarak tespit edilen evlerde ikameti bulunan vatandaşlara sağlanan ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "2023 yılı ağustos ayı meclis toplantısının 2. birleşimi", Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantının gündemi depremzedeler oldu.

Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremlerde, orta veya ağır hasarlı ile yıkılmış olarak tespit edilen evlerde ikameti bulunan vatandaşların "Özel Tam Kart" ile toplu ulaşımlarda ücretsiz faydalanma hakkı 30 Nisan 2024'e uzatıldı.

Ayrıca, 2017, 2018 yıllarında ve 6 Şubat'taki depremlerden dolayı birçok aracın kullanılamaz durumda olması nedeniyle Adıyaman'a bağlı Samsat Belediyesi'ne araç desteği verilmesi kararlaştırıldı.

ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 38 bin çiftçiye destek olmak ve maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla başlatılan mazot desteği kapsamında 2023 yılında 4 milyon 387 bin 585 litre mazot desteği verilmesini ön gören madde meclis üyelerince onanarak, karara bağlandı.

Öte yandan Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük bilim merkezi konumunda olan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin tanıtımını yapmak ve görünürlüğünü artırmak için 1 yıl boyunca giriş ücreti alınmaması kararlaştırıldı.