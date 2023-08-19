Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Halil A. idaresindeki 27 YU 886 plakalı motosiklet ile H.K. yönetimindeki 27 AFC 182 plakalı otomobil, Kuzeyşehir Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Halil A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.