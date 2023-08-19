Şahinbey Belediyesi kağıttan tasarruf için internet üzerinden hizmet verecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, kağıttan tasarruf sağlamak için imar, ruhsat ve bazı belediyecilik hizmetlerinde internet ortamında hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve kağıt tasarrufu sağlamak için E-ruhsat, E-imar ve kent rehberi projesini uygulamaya geçirdi. Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde yeni kullanılacak hizmetler hakkında tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

Müteahhitlerin E-belediye sistemi üzerinden başvuru yapmaları halinde inşaat ruhsatlarını kolaylıkla alabileceklerini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Kişiler, belediyeye gelmeden projelerini sistem üzerinden gönderip kontrolleri yapıldıktan sonra onayı belediyemiz tarafından veriliyor. Altyapı kuruluşlarına da evrak götürmeden, sistemden dosyalarını göndererek onaylarını alabilecekler. Böylelikle zamandan, yakıttan ve kağıttan tasarruf etmiş olacağız. İşlemler çok hızlanmış olacak. Müteahhitlerimiz inşaatlarını daha kolay yapabilecekler. İstiyoruz ki vatandaşlarımız belediyeye gelmeden her türlü işlemini sistem üzerinden yapabilsin. Şu anda büyük oranda bunu gerçekleştirdik."

İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Bora Kanevetci de projenin hayırlı olmasını diledi.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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