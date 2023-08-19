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        Gaziantep FK, depremlerden sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:36
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        Gaziantep FK, depremlerden sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak
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        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilk kez yarın EMS Yapı Sivasspor maçıyla taraftarı önüne çıkacak.

        Depremler nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında ligden çekilen Gaziantep temsilcisi, en son 1 Şubat'ta Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşmıştı.

        Kırmızı-siyahlı takım 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 12 Şubat'ta ligden çekilmiş ve 23. hafta sonrası oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti. Gaziantep FK, 200 gün sonra evinde taraftarla buluşacak.

        - Erdal Güneş ve futbolculardan taraftara davet

        Bu arada Sivasspor maçı öncesi kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, futbolcular ve teknik direktör Erdal Güneş, Gazianteplilere maça gelmeleri için çağrıda bulundu.

        Görüntülerde; futbolcular, "bahane yok maça gel", "desteğinize ihtiyacımız var", "sizi çok özledik" "desteğiniz bizim için çok önemli" mesajını verirken teknik direktör Güneş ise " başka Gaziantep yok, bahane yok maça gel" ifadelerini kullandı.

        Gaziantep temsilcisi, yarın 21.45'te EMS Yapı Sivasspor'u Kalyon Stadı'nda konuk edecek.

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