Gaziantep FK, depremlerden sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilk kez yarın EMS Yapı Sivasspor maçıyla taraftarı önüne çıkacak.

Depremler nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında ligden çekilen Gaziantep temsilcisi, en son 1 Şubat'ta Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşmıştı.

Kırmızı-siyahlı takım 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 12 Şubat'ta ligden çekilmiş ve 23. hafta sonrası oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti. Gaziantep FK, 200 gün sonra evinde taraftarla buluşacak.

- Erdal Güneş ve futbolculardan taraftara davet

Bu arada Sivasspor maçı öncesi kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, futbolcular ve teknik direktör Erdal Güneş, Gazianteplilere maça gelmeleri için çağrıda bulundu.

Görüntülerde; futbolcular, "bahane yok maça gel", "desteğinize ihtiyacımız var", "sizi çok özledik" "desteğiniz bizim için çok önemli" mesajını verirken teknik direktör Güneş ise " başka Gaziantep yok, bahane yok maça gel" ifadelerini kullandı.

Gaziantep temsilcisi, yarın 21.45'te EMS Yapı Sivasspor'u Kalyon Stadı'nda konuk edecek.