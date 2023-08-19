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        Gaziantep'te yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:02
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        Gaziantep'te yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

        İlçe kırsalındaki dağlık alanda yaralanmış halde peçeli baykuş bulan vatandaşlar kuşu Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personellerine teslim etti.

        Yaralandığı belirtilen hayvanın, veteriner hekim tarafından yapılan ilk tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildiği, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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