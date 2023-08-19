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        Gaziantep'te çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:46
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        Gaziantep'te çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yağızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye, Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 5 su tankı,1 greyder, 4 ilk müdahale aracı, 5 teknik personel, 20 personel, 20 jandarma ve 120 vatandaşla müdahale edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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