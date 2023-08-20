GÜNCELLEME - Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan operatör hayatını kaybetti
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken yapının enkazı altında kalan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasar alan merkez Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.
Binanın enkazı altında iş makinesiyle kalan operatörü kurtarmak için AFAD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu iş makinesi operatörünün cesedine ulaşıldı.
Operatörün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.