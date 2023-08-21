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        Güneydoğu'dan 7 ayda 142 milyon 361 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:34
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        Güneydoğu'dan 7 ayda 142 milyon 361 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı
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        GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuru meyve ve mamulleri sektörü, yılın 7 ayında 142 milyon 361 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yazılı açıklamasında, bölgede sektörün ihracatında düşüş yaşandığını belirtti.

        Çıkmaz, ürün bazlı en fazla Antep fıstığı ihracatının düştüğüne dikkati çekerek, "Bölgemizin ocak-temmuz dönemindeki ihracatı 142 milyon 361 bin dolar oldu. Ürün bazlı en çok geliri kayısı oluşturdu. Söz konusu dönemde kayısıdan 61 milyon 299 bin dolar kazanıldı. Kayısıyı Antep fıstığı takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

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