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        Tarlada yorulan Gaziantepli kadınlar katıldıkları kursta erbane çalmayı öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:31 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:31
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        Tarlada yorulan Gaziantepli kadınlar katıldıkları kursta erbane çalmayı öğreniyor
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        GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep'te günün önemli bölümünü tarlada ve ahırda çalışarak geçiren kadınlar, katıldıkları kursta erbane (tef) çalmayı öğrenerek müzikle yorgunluklarını atıyor.

        Şahinbey Belediyesinin Burç Sosyal Tesisleri'nde 3 ay önce erbane kursu açıldı. Kırsal Burç Mahallesi'nden 5 kadın, kursa katıldı.

        Gündelik işlerinden arta kalan zamanlarını müzikle değerlendiren kadınlar, enstrüman çalmayı öğreniyor. Kursun 3 ay sonra sona ermesi planlanıyor.

        Ev hanımı Emine Mersinli, AA muhabirine, ev işlerinden ve evde oturmaktan sıkıldığı için kursa gitmeye karar verdiğini söyledi.

        Müziğin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini anlatan Mersinli, şunları kaydetti:

        "Babam çok önceleri bağlama çalıyordu, aslında merakım oradan geliyor. Ben de evlenince neden yapmayayım dedim ama daha önceleri ev işlerinden vakit bulamadığım için yapamıyordum. Ev işlerimi bitirip hemen kursa geliyorum. Müziğe karşı yatkınlığımı hocamız da söyledi. Arkadaşlarımızla birlikte erbane alıp çalmak istedik. Çok güzel oldu. Müzikle daha huzurluyuz. En azından kendimize bir aktivite olduğunu düşünüyoruz."

        - "Hayatımıza renk kattık"

        Çiftçilikle uğraşan Meryem Aslan da müzikle tanıştıktan sonra hayatının daha düzene girdiğini ifade etti.

        Yeni hayatından memnun olduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

        "Ev hanımıyım, çiftçilikçe uğraşıyoruz. Sabah uyanıp hayvanlarla ve bahçeyle uğraşınca, bir süre sonra sıkılmaya başladım. Arkadaşlarımızla beraber kursa başladık, hayatımıza renk kattık. Ritim duygusunu öğrendik. Burası müziğe bakış açımı değiştirdi. Ritimlere dikkat ediyorum. Evde oturup bir şeylere sarıyorduk artık. Bu bizim psikolojimize destek oldu."

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