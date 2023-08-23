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        Gaziantep FK, GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:27
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        Gaziantep FK, GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

        Anlaşmayla kırmızı-siyahlı takımın 2023-2024 sezonundaki maçlarında forma kolunda logo hakkı GKN Kargo'nun oldu.

        Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek ile davetliler katıldı.

        Törende açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, GKN Kargo ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        Deprem sürecinden sonra firmanın kendilerine verdiği desteğin önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

        "GKN Kargo, son yıllarda Türk futboluna büyük bir özveriyle önemli katkılarda bulunuyor. Başta GKN Kargo yönetim kurulu başkanı Gökhan bey olmak üzere, değerli şirketi ve tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ederim. İnşallah bu iş birliğimiz artarak devam edip, kulübümüzün başarılarında kendilerinin de payı olacaktır."

        GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek de Gaziantep FK'ye yeni sezonda başarı diledi.

        Bölgede meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarla aynı acıları hissettiklerini anlatan Akyürek, şunları kaydetti:

        "Bugün burada sadece sevinç değil aynı zamanda umut dolu bir anı paylaşmak için toplandık. GKN Kargo olarak, Gaziantep FK'nin lige geri dönüşünü ve sponsorluk anlaşmamızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşma, sadece bir kulübe destek vermek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda, şehrimizin dayanışma gücünü, sporun birleştirici etkisini ve bir araya geldiğimizde neler başarabileceğimizi yansıtıyor. Bizler, sponsorluk anlaşmamızla, Gaziantep Futbol Kulübü'nün lige dönüşünde yanında olduğumuzu ifade etmek ve başarılarına katkı sağlamak için buradayız. Hep birlikte, Gaziantep FK'nin geri dönüşünde ve şehrimizin geleceğinde daha büyük adımlar atmaya hazırız."

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