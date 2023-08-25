Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 06:46 Güncelleme: 25.08.2023 - 07:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Hasan Çevik (39) idaresindeki 27 AKT 905 çimento yüklü silobas dorse takılı tır, Mustafa Yoldaş (34) yönetimindeki 34 FBY 426 plakalı hafif ticari araç ile Çevre Yolu'nun İbrahimli Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır sürüklenerek boş araziye devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, tır sürücüsü Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Yoldaş ve yanındaki 2 yolcu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Kağıthane'de düzenlenen operasyonda polislere ateş açıldı
        Kağıthane'de düzenlenen operasyonda polislere ateş açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        "Olimpiyatlarda çok iddialıyız"
        "Olimpiyatlarda çok iddialıyız"
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Szymanski alev aldı
        Szymanski alev aldı
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'ten 7 bin 659 başvuru
        Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'ten 7 bin 659 başvuru
        Gaziantep FK, depremler nedeniyle transferde zorlanıyor
        Gaziantep FK, depremler nedeniyle transferde zorlanıyor
        Gaziantep'te park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te Suriyeli 2 grup arasındaki satır ve sopalı kavga kamerada
        Gaziantep'te Suriyeli 2 grup arasındaki satır ve sopalı kavga kamerada
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti