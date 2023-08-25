Nizip Belediye Başkanı Sarı, başarılı sporcuları ağırladı

GAZİANTEP (AA) - "15 Temmuz Şehitleri 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası"nda derece elde eden Nizip Gücü Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Milli Takım Antrenörü Ayhan Öztürk, kulüp yöneticilerinden Mustafa Kılıçarslan ile birlikte Nizip Belediyesi'ne gelen sporcuları makamında ağırlayan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sporcuları tebrik etti.

Antrenör Ayhan Öztürk ise elde edilen başarıda Nizip Belediyesi'nin de katkıları olduğuna söyledi.

dirne Spor Salonu'nda düzenlenen ve 17 ülkeden bin 125 sporcu mücadele ettiği şampiyonada 6 Balkan Şampiyonluğu, 5 Balkan ikinciliği ve 4 Balkan üçüncülüğünü elde ettiklerini ifade eden Öztürk, sporculardan Hilal Dokuyucu'nun da milli olmaya hak kazandığını kaydetti.