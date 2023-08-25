Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan orman yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Erikçe Ormanı yakınlarındaki boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ormanlık alan ile boş arazideki otluk bölgede etkili olan yangına 15 araç ve 54 personelle müdahale edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.