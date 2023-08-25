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        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:11 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:29
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        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Kozanlı Mahallesi Soğanlı Bucak Sokak'ta Mevlüde B. ile İbrahim Patlar (45) bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmada Mevlüde B, Patlar'ı bıçakladı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Patlar'ın öldüğü belirlendi.

        Suç aletiyle yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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