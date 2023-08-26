Nurdağı ve İslahiye'deki öğrencilerin okul ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi karşılayacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremden etkilenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tüm çanta, kırtasiye ve okul kıyafet ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında depremlerden en çok etkilenen İslahiye ve Nurdağı'ndaki tüm okullardaki öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve kıyafet hediye edilecek.

İl genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrenciyle Nurdağı ve İslahiye'deki tüm öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin okul hediyeleri, 11 Eylül'de 100 bin öğrencinin masasında hazır bulunacak.