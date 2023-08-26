GÜNCELLEME - Gaziantep'te kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Kavşağı yakınındaki bir süredir kullanılmayan otelde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
17 katlı otelin üst katlarında çıkan yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 araç ve 45 personelle müdahale ediliyor.
Öte yandan otelin yan tarafındaki akaryakıt istasyonu tedbir amaçlı kapatıldı.
Büyük oranda kontrol altına alınan yangının bazı katlarda devam ettiği görüldü.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.