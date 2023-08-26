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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 16:54 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:54
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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Kavşağı yakınındaki otelde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        17 katlı otelin üst katlarındaki yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 araç ve 45 personelle müdahale edildi.

        Öte yandan otelin yan tarafındaki akaryakıt istasyonu tedbir amaçlı kapatıldı.

        Yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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