Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan Konyaspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel programla çalıştı.
Omzundaki kırık sebebiyle ameliyat olan İlker Karakaş da düz koşuya başladı.
Kırmızı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.