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        Gaziantep FK, Rıza Çalımbay'ın göreve getirileceği iddialarını yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:43 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:43
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        Gaziantep FK, Rıza Çalımbay'ın göreve getirileceği iddialarını yalanladı
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        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kulübün internet sitesinden "kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Rıza Çalımbay Gaziantep'e' başlığıyla verilen içerikler tamamen hayal ürünüdür. Kulübümüzün, teknik direktörümüz Erdal Güneş'e olan güveninin sonsuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor, taraftarlarımızın ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda, bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz."

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