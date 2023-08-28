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        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:18 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:24
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        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini ziyaret etti
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        GAZİANTEP (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine (GİBTÜ) ziyarette bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyetle GİBTÜ'yü ziyaret ederek TÜBİTAK projeleri ile AR-GE çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Mandal, deprem bölgesinde bilim, sanayi ve inovasyonun hızla gelişmesi için "TEKNOÇABA" programını devreye aldıklarını belirtti.

        Projelere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Mandal, şunları kaydetti:

        "Yeni kurulan üniversitelerimiz arasında bulunan GİBTÜ'nün yeni yönetimle birlikte kısa sürede önemli işler başaracağına inanıyorum. Bu bağlamda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine destek olmaya çalışacağız. İslam, bilim ve teknolojinin bir arada olduğu ilk ve tek üniversitemiz olan GİBTÜ'nün, ulusal ve uluslararası boyutta görünürlüğünü artıracak ve farkındalığını üst seviyelere taşıyacak projelerle isminden söz ettireceğine inanıyorum."

        Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir de desteklerinden dolayı Mandal'a teşekkür etti.

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