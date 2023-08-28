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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:23 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:23
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Necdet Yılmaz yönetimindeki 79 DE 727 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolu Halep Bulvarı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AOS 475 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Necdet Yılmaz hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, Necdet Yılmaz yönetimindeki otomobilin karşı şeride geçerek 27 AOS 475 plakalı otomobil ile çarpışması yer alıyor.

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