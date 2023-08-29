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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 30 Ağustos mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:01 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:01
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 30 Ağustos mesajı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Şahin mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin sona erdiği 30 Ağustos tarihinin, kadınıyla, erkeğiyle, tüyü bitmemiş yetimiyle tüm milletin tek yürek, tek bilek olarak yazdığı Kurtuluş Destanı'nın zaferle taçlandığı gün olduğunu belirtti.

        Yurdun dört bir yanının işgal altındayken tarih boyunca özgür yaşayan Türk milletinin bu işgale boyun eğmeyerek esareti kabul etmeyip, yaşadığı bu aziz toprakları kanıyla, canıyla geri aldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş mücadelemiz büyük fedakarlıklar ve kahramanlıkların öyküsüdür. 30 Ağustos ise bu şanlı özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün olarak tarihe geçmiştir. 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlığını savaş meydanında dünyaya ilanı, bu milleti tutsak etmeye, sömürge yapmaya, bu topraklarda hayali devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon'dan, Dumlupınar'dan, Kocatepe'den ve İzmir'den Mehmetçik süngüsüyle dönmesidir. 30 Ağustos, yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarıyla yüzyıllardır adım adım dünyayı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevaptır."

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