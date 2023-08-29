Gaziantep Valisi Çeber'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunu müjdelediği büyük zaferin 101'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ulusun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi ile milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir. Bu eşsiz zaferin ardında her türlü imkansızlıklara rağmen, canını hiçe sayarak vatanını müdafaa eden aziz milletimizin birlik ve beraberliği, istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesareti ve fedakarlığı vardır. Millet olarak geçmiş ve gelecek nesillerimize karşı taşıdığımız sorumluluk, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu güzel vatanımızı, Cumhuriyetimizi aynı şuur ve kararlılıkla muhafaza ve müdafaa etmek, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla ülkemizi sonsuza dek korumak ve yüceltmektir. "