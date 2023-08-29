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        Şehit orman muhafaza memuru Tükenmez Gaziantep'te toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:20 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:20
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        Şehit orman muhafaza memuru Tükenmez Gaziantep'te toprağa verildi
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçen ay çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez için Nurdağı ilçesinde tören düzenlendi.

        Tükenmez'in naaşı, Nurdağı Orman İşletme Şefliği'nde düzenlen törenin ardından Kurudere Mahallesi Camisi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tükenmez, Hurşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene Tükenmez'in yakınları, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu ile mesai arkadaşları katıldı.

        Tükenmez, Nurdağı yakınlarındaki ormanlık alanda 21 Temmuz'da çıkan yanına müdahale sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmış ve müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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