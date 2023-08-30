Nizip'te Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kültür Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Meydandaki törenin ardından program Nizip Şehitliği'nde devam etti.
Şehitlikteki programda dua edildi.