Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:00 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İstasyon Meydanı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çeber, Osma ve Şahin askeri araçtan törene katılanları selamladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından şiir dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Piyade Yüzbaşı Serdar Albayrak günün anlamına ilişkin konuşmasında, Büyük Zafer'in 101. yılını kutlamanın heyecanını yaşandıklarını söyledi.

        Program geçit töreniyle sona erdi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

        Katılımcılar ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

        Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şıldak ile Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve mehter takımı ile halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

        Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Cevahir Asuman Yazmacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve STK temsilcileri ile halk katıldı.

        - Adıyaman

        Valilik bahçesindeki törende Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Kazdal, Valilik'te tebrikleri kabul etti.

        - Kilis

        Kilis'te de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Vali Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Mehter takımının gösteri düzenlediği program halk oyunları gösterisi, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

        Törene Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri ve halk katıldı.

        - Kahramanmaraş

        Atatürk Meydanı'ndaki törende, Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burada Vali Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Daha sonra protokol üyeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda devam eden törende, askeri araçla caddeden geçerek halkı selamladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından program geçit töreniyle sona erdi.

        Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Malatya

        Malatya'da ise Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu.

        Anıt önündeki törenin ardından Yazıcı makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

        İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Yazıcı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri araçtan alandakileri selamladı.

        Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

        Törene AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer ilgililer katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Akılalmaz kaza! Savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı!
        Akılalmaz kaza! Savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Nizip'te Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Nizip'te Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Yangında yaşamını yitiren orman muhafaza memuru Tükenmez, son yolculuğuna u...
        Yangında yaşamını yitiren orman muhafaza memuru Tükenmez, son yolculuğuna u...
        Şehit orman muhafaza memuru Tükenmez Gaziantep'te toprağa verildi
        Şehit orman muhafaza memuru Tükenmez Gaziantep'te toprağa verildi
        Gaziantep iş dünyasından 30 Ağustos mesajları
        Gaziantep iş dünyasından 30 Ağustos mesajları
        Gaziantep Valisi Çeber'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Gaziantep Valisi Çeber'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı