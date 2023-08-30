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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:17 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:17
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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Şehitkamil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen şüpheli, aralarında husumet olduğu iddia edilen Zeynel Uğurel'e (25) tabancayla ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğurel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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