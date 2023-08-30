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        Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:29 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:29
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        Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle yaşanan tartışma çıktı.

        Kavganın büyümesi üzerine İ.H.Ç. (36) yanında bulunan silahla Ş.K'ye (62) ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kafasına mermi isabet eden ve ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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