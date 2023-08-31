Gaziantep'te 2 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 35 APV 109 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 34 DGU 203 plakalı otomobil, Nizip-Birecik kara yolunda S.G. idaresindeki 59 ADU 160 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan K.G, E.G, A.E, M.G, H.G, M.Y.G, M.G, Ü.G, H.A, C.A. ile M.A. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan K.G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.