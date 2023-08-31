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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'teki yatırımları görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:33
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'teki yatırımları görüştü
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Mehmet Sarı, başkan yardımcıları Salih Uygur, Hakan Avcı, Yunus Emre Kılıç ve Mehmet Demir tarafından karşılanan Şahin, Belediye'nin Konferans Salonu'nda gerçekleşen değerlendirme toplantısına katıldı.

        Toplantıda, ilgili birim amirleri tarafından Nizip Çayı, yeni yaşam alanı, ulaşım, alt yapı, yeşil alan, tarımsal hizmetler, fen işleri, gençliğe ve spora yönelik hizmetlerin yanı sıra GASKİ hizmetleri ile ilgili sunum yapıldı.

        Toplantının ardından sahada süren çalışmaları da yerinde gören Şahin, Nizip ilçesine yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, devam eden çalışmalarında yakın takipçisi olacağını belirtti.

        Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Nizip'e hizmet, katkı ve desteklerinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.

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