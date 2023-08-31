Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hem evsel hem endüstriyel atık suyu arıtacak 1 milyar TL değerindeki Nizip Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hancağız Barajı'na akan Nizip Çayı'na temiz suyun deşarjı için Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yaptırılan Nizip Atık Su Arıtma Tesisi, 2 ay içerisinde su alarak faaliyete geçecek.

Tesisin çalışmasıyla Nizip'in atık sularının tamamı temizlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'in ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Hem evsel hem endüstriyel atığın arıtıldığı başka bir tesisin olmadığını ifade eden Şahin, "Verilen sözün arkasında duruyoruz. Büyük bir mühendislik çalışması var. Burada GASKİ'nin proje ve kaynak üretme becerisi var. Yeşil Nizip'e yakışır arıtma tesisini hayata geçiriyoruz. Artık küresel ısınma ile birlikte su yönetimi hayati bir süreçte. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise iş birliğiyle ilçenin sorunlarının çözüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan atık suyun arıtılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in büyük gayretleri ve girişimleriyle sorunu çözüyoruz. Kısa zaman içerisinde açılacak tesisle Hancağız Barajı'na giden suların, daha temiz, kaliteli ve tarıma elverişli bir şekilde gitmesi sağlanacak."