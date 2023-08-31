Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hem evsel hem endüstriyel atık suyu arıtacak 1 milyar TL değerindeki Nizip Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımı tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hancağız Barajı'na akan Nizip Çayı'na temiz suyun deşarjı için Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yaptırılan Nizip Atık Su Arıtma Tesisi, 2 ay içerisinde su alarak faaliyete geçecek.

        Tesisin çalışmasıyla Nizip'in atık sularının tamamı temizlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'in ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

        Hem evsel hem endüstriyel atığın arıtıldığı başka bir tesisin olmadığını ifade eden Şahin, "Verilen sözün arkasında duruyoruz. Büyük bir mühendislik çalışması var. Burada GASKİ'nin proje ve kaynak üretme becerisi var. Yeşil Nizip'e yakışır arıtma tesisini hayata geçiriyoruz. Artık küresel ısınma ile birlikte su yönetimi hayati bir süreçte. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise iş birliğiyle ilçenin sorunlarının çözüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan atık suyun arıtılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in büyük gayretleri ve girişimleriyle sorunu çözüyoruz. Kısa zaman içerisinde açılacak tesisle Hancağız Barajı'na giden suların, daha temiz, kaliteli ve tarıma elverişli bir şekilde gitmesi sağlanacak."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        90 yaşında tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı
        90 yaşında tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Fırtına can aldı!
        Fırtına can aldı!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'teki yatırımları görüştü
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'teki yatırımları görüştü
        Gaziantep'te 2 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 ki...
        Gaziantep'te 2 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 ki...
        Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaraland...
        Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaraland...
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda ağır yaralandı
        Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda ağır yaralandı
        Gaziantep'te, inşaat işçisi tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü
        Gaziantep'te, inşaat işçisi tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü