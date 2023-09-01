Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        F.A. (19) idaresindeki 27 MD 3927 plakalı motosiklet ile R.K. (51) yönetimindeki 46 AJ 262 plakalı kamyonet, İslahiye-Gaziantep kara yolunda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Arkadaş kavgası kanlı bitti!
        Arkadaş kavgası kanlı bitti!
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        Mangal katliamında flaş gelişme! Cenazesini almadılar!
        Mangal katliamında flaş gelişme! Cenazesini almadılar!
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı

        Benzer Haberler

        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 10 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 10 yaralı
        Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı
        Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'teki yatırımları görüştü
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'teki yatırımları görüştü
        Gaziantep'te 2 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 ki...
        Gaziantep'te 2 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 ki...