Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
F.A. (19) idaresindeki 27 MD 3927 plakalı motosiklet ile R.K. (51) yönetimindeki 46 AJ 262 plakalı kamyonet, İslahiye-Gaziantep kara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.