Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te adli yıl açılışı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te adli yıl açılışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2023-2024 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla çelenk bırakıldı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Adıgüzel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Başsavcısı Mehmet Badem, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Baro Başkanı İskender Kahraman, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

        Törene, daire başkanları, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

        Tören, Gaziantep Adliyesi Sosyal Tesisleri'nde verilen kokteylle son buldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Trump'ın suçlandığı dava canlı yayınlanacak
        Trump'ın suçlandığı dava canlı yayınlanacak
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!
        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Arkadaş kavgası kanlı bitti!
        Arkadaş kavgası kanlı bitti!
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 10 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 10 yaralı
        Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı
        Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'teki yatırımları görüştü
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'teki yatırımları görüştü