Gaziantep'te adli yıl açılışı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2023-2024 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla çelenk bırakıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Adıgüzel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Başsavcısı Mehmet Badem, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Baro Başkanı İskender Kahraman, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Törene, daire başkanları, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.
Tören, Gaziantep Adliyesi Sosyal Tesisleri'nde verilen kokteylle son buldu.