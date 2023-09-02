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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:02
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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:
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        GAZİANTEP (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, eser siyasetiyle millete hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

        Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi Endüstri Merkezi'nde (BÜSEM) düzenlenen Fıstıkçılar Kooperatifi kura çekim programında, Gaziantep'in her dönem üreten ve ülke ekonomisine katkı sunan bir şehir olduğunu ifade etti.

        Söz konusu bu yatırım sayesinde binlerce kişinin istihdam edileceğini belirten Gül, şöyle devam etti:

        "Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetine kazandırdığı en büyük siyasetlerden birisi, ideoloji siyaseti değil eser siyaseti anlayışıdır. Taş üstüne taş koyma siyaseti, şehrimize ve milletimize değen her türlü hizmeti yapmanın adıdır AK Parti belediyeciliği. Eser siyasetiyle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Burası eskiden bir dağdı ama şimdi bir şehir ortaya çıkmış. Burada istihdam olacak, alın teri ile şehir ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunacak."

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de BÜSEM'in toplam 3 milyon 900 bin metrekare alanı kapsadığını söyledi.

        Söz konusu merkezde 11 sektörün yer alacağı ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki yerel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine en büyük destek Gaziantep'ten gidecek. 31 Mart gecesi bu merkezden, esnaftan öyle bir ses gelecek ki... Yerel kalkınmanın baş mimarı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük destek buradan gidecek. Kim başkan olursa olsun. O başımızda olsun yeter. Bütün sorunlar çözülür. Niyet hayır akıbet hayır."

        Konuşmaların ardından 61 iş yerinin hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

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