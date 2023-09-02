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        Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:15
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        Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Fevzi K. (35) yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil ile Mehmet Y. (26) idaresindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kilis kara yolu Kazıklı mevkisinde çarpıştı.

        Her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.

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