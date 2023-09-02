Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Fevzi K. (35) yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil ile Mehmet Y. (26) idaresindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kilis kara yolu Kazıklı mevkisinde çarpıştı.
Her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.