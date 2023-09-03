Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Kalyon
Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji (Dk. 85 Arda Kızıldağ), Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 67 Markovic), Bikel (Dk. 85 Ogün Özçiçek), Mustafa Eskihellaç, Gradel (Dk. 67 Veliu), Maxim, Riascos
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 86 Kazımcan Karataş), Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 80 Halil Dervişoğlu), Tete (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 80 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 80 Bakambu)
Goller: Dk. 5 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 64 ve 72 (Penaltıdan) Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ertuğrul Ersoy, Dk. 75 Djilobodji (Gaziantep FK)
GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.
51. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Djilobodji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
64. dakikada Angelino'nun orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde müsait durumda bulunan Icardi'ye aktardı. Icardi, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.
71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi, Ömürcan Artan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 72'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Ahmet Şen'in solundan filelere yolladı: 0-3.
90. dakikada Gaziantep ekibi gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Ömürcan Artan'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Riascos, rakiplerinin arasından sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu Boey, çizgide müdahale ederek uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.