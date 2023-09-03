Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK- Galatasaray maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:14 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK- Galatasaray maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erdal Güneş, transfer süreci bitmeden eksik olan bölgelere takviye yapmak istediklerini söyledi.

        Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarı maça iyi başladıklarını fakat yedikleri ikinci gol sonrası müsabakanın kendileri için koptuğunu belirtti.

        Eksik oyuncularının bulunmasından dolayı maça farklı bir dizilişle çıktıklarını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

        "Dört haftadır aynı bir hastalığımız var. Maça başlamadan mağlup duruma düşüyoruz. Bunun çalışmalarını da yapıyoruz ama bence biraz olay mental sıkıntı. Golü yedik, daha sonra dengeledik. İlk yarı pozisyonlarımız da var. Belki bir tane gol bulsak ikinci yarı çok farklı psikolojiyle olacak. Pozisyona da giriyoruz. Ama maalesef santrfor konusunda zaten sayısal eksikliklerimiz var. Bunu bariz görüyorsunuz. Her basın toplantısında dile getiriyorum, sayısal olarak çok ciddi eksikliklerimiz var. Tabii ikinci yarı yine dirençli başladık ama işte yediğimiz gol zaten maçı kopardı. Karşımızda da kaliteli bir takım var. Ondan sonra maçı çevirmek de çok zor oluyor."

        - "Bu takım ayağa kalkacak"

        Gaziantep FK'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Güneş, bütün sorumlulukları üstüne aldığını ifade etti.

        Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu takım ayağa kalkacak. Bu takımın ayağa kalkmaya gücü var. Bu şehir, bu kulübün yöneticileri, bu şehrin sahipleri, bu takımı ayağa kaldıracak. Ama biz içerideki mental sorunu çözmek zorundayız. Oyuncularıma söyledim. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Bu takım, bu kulüp, bu kulübü yönetenler ve bu taraftar, şu andaki gidişatı hak etmiyor. Başta sorumlu benim. Bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Milli takım arası herkes için bir fırsat. Bu arayı çok iyi geçirmek zorundayız. Evet, puan olarak kötü durumdayız. Gerçekten dört haftada zor rakiplerle oynadık. Sezona başlarken handikaplı başladık."

        - "Eksik olan taraflara takviyeler yapmak zorundayız"

        Yapılan transferler sonucunda takımdaki oyuncuların birbirine alışması için zamana ihtiyaç olduğunu aktaran Güneş, milli takım arasında takımın daha iyi olacağına inandığını dile getirdi.

        Transferin son gününe kadar çalışmalarının olacağını belirten Güneş, şöyle konuştu:

        "Gaziantep'e oyuncu getirmek kolay olmuyor. En son yaşadığımız deprem olayı zaten olayları daha da zorlaştırdı. Ben geçirdiğimiz son haftada 4-5 oyuncudan veto yedim. Ya kendisinden, ya da eşinden. Yani bazı zamanlarda sorunu para bile çözmüyor. Hala burada yaşayan insanların tedirgin halleri oluyor (Deprem süreci). O süreci biz tabii ki çalışarak oyuncu izleyerek geçirdik. Ama transfer süreci öyle bir şey ki... Oyuncuyu o an getirme şansım olmuyor. Lig bitsin görüşelim diyor. Lig bitti bu sefer eşi ikna olmuyor. Hanımı ikna oluyor, bu sefer kendi ikna olmuyor. Kulübü ikna olmuyor. Bir sürü etken bizi buraya getirdi. Ama hala zamanımız var. 15 günlük bir süremiz var. Bunu en iyi şekilde geçirip mevkisel olarak eksik olan taraflara takviyeler yapmak zorundayız."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizli'de feci kaza
        Denizli'de feci kaza
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Davinson Sanchez bitti bitiyor!
        Davinson Sanchez bitti bitiyor!
        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından
        Galatasaray milli araya moralli girdi
        Galatasaray milli araya moralli girdi
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Gaziantep FK - Galatasaray: 0-3
        Gaziantep FK - Galatasaray: 0-3
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig