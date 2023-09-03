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        Gaziantep FK ligde puanla tanışmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:34
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        Gaziantep FK ligde puanla tanışmadı
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        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında. sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, bu sezon henüz puanla tanışmadı.

        Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a ise 2-0 mağlup oldu.

        Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Gaziantep FK, puanla tanışmadı.

        Söz konusu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi kalesinde 10 gole engel olamadı.

        - En kötü başlangıç

        Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren ve ilk 4 haftada henüz puanı bulunmayan Gaziantep FK, en kötü lig başlangıcını yaptı.

        Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonunun ilk dört haftasında 2 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberlik alarak 7 puan toplayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakip kaleye 8 gol attı, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

        2020-2021 sezonunda ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 3 puan yazdıran Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı, buna karşılık ise kalesinde 8 gol gürdü.

        2021-2022 sezonunda birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 4 puan toplamayı başardı. Bu müsabakalarda 4 gol atan kırmızı siyahlı ekip 5 gole engel olamadı.

        Geçen sezon en iyi lig başlangıcını yapan Güneydoğu temsilcisi, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 10 puanı hanesine yazdırdı. Bu haftalarda 9 gol attı, ancak 4 gole engel olamadı.

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