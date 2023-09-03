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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:32
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ruhsatsız 130 kurusıkı tabanca ve 64 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik iki adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız olduğu tespit edilen 130 kurusıkı tabanca, 64 av tüfeği, 340 fişek ve 791 silah yedek parçası ile şarjör ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.K, işlemleri için emniyete götürüldü.

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