Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ruhsatsız 130 kurusıkı tabanca ve 64 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız olduğu tespit edilen 130 kurusıkı tabanca, 64 av tüfeği, 340 fişek ve 791 silah yedek parçası ile şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.K, işlemleri için emniyete götürüldü.