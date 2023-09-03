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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep'te incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:18
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep'te incelemelerde bulundu
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        GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Karaloğlu, Gaziantep Valiliğine ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

        Valiliğin Atatürk Salonu'nda Karaloğlu başkanlığında düzenlenen AFAD İl Koordinasyon Toplantısı'nda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AFAD Başkanı Okay Memiş, milletvekilleri ile kurum müdürleri hazır bulundu.

        Karaloğlu, daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçesini ziyaret etti.

        İlçelerde AFAD Koordinasyon toplantılarına katılarak brifing alan Karaloğlu, Nurdağı ilçesindeki kalıcı konut inşaatında ve yapımında sona gelinen çarşıda incelemede bulundu.

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