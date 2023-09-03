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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te gençlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:19 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:19
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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te gençlerle buluştu
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        GAZİANTEP (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep’te Eruslu Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

        Gaziantep Müftülüğüne bağlı ve yaklaşık 3 aydır faaliyette olan merkezi ziyaret eden Gül, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'dan bilgi aldı.

        Burada gençlerle bir süre sohbet eden Gül'e, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, merkezin yapımında emeği geçen eski AK Parti İl Başkanı Ökkeş Eruslu eşlik etti.

        Bir bilişim, 4 etüt sınıfı ve kütüphanenin yer aldığı merkez, üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlere ders çalışma ve sosyal aktivite imkanı sunuyor.

        Ney ve hat kursu ile işaret dili eğitimi, makale okumaları, kitap söyleşileri, Kur'an-ı Kerim dersleri gibi uygulama programlarının da yer aldığı merkez haftanın 7 günü hizmet veriyor.

        Gül, daha sonra havalimanı yolunda inşaatı devam eden Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

        Gül’e İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak eşlik etti.

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