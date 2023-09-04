Gaziantep'te "U10-U11 Futbol Gelişim Turnuvası" başladı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "U10-U11 Futbol Gelişim Turnuvası" başladı.
FC Arena sahalarında başlayan organizasyonda, küçük yaş kategorisindeki çocuklar, ilk hafta maçlarını oynadı.
Kartal1903 FK, Gaziyurt, Gaziantep Futbol Gelişim ve Gaziantep Beylerbeyi 1921 spor kulüplerinin katıldığı organizasyon 3 hafta sürecek.
Kıyasıya rekabetle geçen maçlarda, çocukların maç stresini yönetebilmeleri, organizasyon yeteneklerinin artırılması ve takım oyunun geliştirilmesi hedefleniyor.