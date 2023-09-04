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        Gaziantep'teki okullarda uyum eğitimi başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:37
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        Gaziantep'teki okullarda uyum eğitimi başladı
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        GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'te uyum eğitimi başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Nurdağı ilçesindeki Şehit Gökhan Özdemir İlkokulu'na gelerek öğrencilerle bir araya gelip onlarla bir süre sohbet etti.

        Tepe, AA muhabirine, Nurdağı ilçesinde eğitim hazırlıklarını tamamladıklarını ve bakanlığın gönderdiği kitaplar ile büyükşehir belediyesinin gönderdiği çanta ve içerisindeki eğitim setlerini çocuklara teslim ettiklerini söyledi.

        Bu yıl yeniden eğitim ve öğretime "merhaba" dediklerini ifade eden Tepe, "Nurdağı ilçesinde eğitim açısından herhangi bir problemimiz yok. Çocuklarımız ile çok mutluyuz. Gaziantep'te bu yıl 72 bin öğrencimiz okullarla buluşacak. Bunlardan 800 öğrenci Nurdağı ilçesinde okul ve öğretmenlerimiz ile buluşacak. Eğitim ve öğretimimiz devam edecek." dedi.

        İslahiye ilçesinde de eğitim hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Tepe, uyum eğitimlerinin bu hafta başladığını ve hafta boyunca devam edeceğini kaydederek, "Deprem sonrasında 13 Mart'tan itibaren eğitime başlamıştık. Ancak an itibariyle çok çok iyi bir noktaya geldik. Şu andan itibaren Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dahil olmak üzere 9 ilçesinde herhangi bir problemimiz olmadan eğitim ve öğretime 'merhaba' deyip başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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