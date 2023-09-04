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        Gaziantep'in ağustos ayı ihracatı 927 milyon 832 bin dolar oldu

        Gaziantep'in ağustos ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3'lük artışla 927 milyon 832 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:57
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        Gaziantep'in ağustos ayı ihracatı 927 milyon 832 bin dolar oldu
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        Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, yazılı açıklamasında, Gaziantep'in, temmuz ayındaki ihracat performansını sürdürerek ağustos ayında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla 927 milyon 832 bin dolarlık dış satıma ulaştığını belirtti.

        Ağustos ayındaki rakamla en fazla ihracat gerçekleştiren 5'inci il olduklarını aktaran Yıldırım, "2023 Ocak-Ağustos döneminde ise 6,5 milyar dolar bandını aştık. Deprem felaketi başta olmak üzere pek çok zorluğa rağmen şehrimiz ve ülkemiz için değer yaratan, azimle çalışan tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de ekonomik koşullar ve depremin etkilerine rağmen Gaziantep'in ihracatında toparlanmanın devam ettiğini vurguladı.

        Ünverdi, ocak-ağustos döneminde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8'lik düşüşle 6 milyar 589 milyon 447 bin dolarda kaldığını bildirerek, bu gerilemede depremin etkilerinin olduğunu dile getirdi.

        Üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışmaya devam ettiklerini ve yaşanan zorlukları ihracatla aşmaya çalıştıklarını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

        "Ekonomi yönetimi tarafından altı çizilen fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele konusu hem ticari hem sosyal anlamda büyük önem taşıyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamları da beklentilerin üzerinde gelmiştir. Üretici fiyatları da yüksek seyrediyor. Üretim maliyetlerini düşürebilirsek bunun tüketici fiyatlarına da olumlu yansımaları olacaktır. Enflasyonu kontrol altına almak ve alım gücünü artırmak zorundayız."

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