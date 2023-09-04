Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, GİBTÜ'yü ziyaret etti

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni (GİBTÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, GİBTÜ'yü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gül'e ziyarette Vali Kemal Çeber, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak eşlik etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin alt yapı imkanlarının geliştirilmesi ve var olan eksikliklerinin giderilerek il ve bölge başta olmak üzere uluslararası boyutta sağlayacağı katkılarla ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, adında İslam kelimesi bulunan ülkenin tek devlet üniversitesi olan GİBTÜ'nün bilim ve teknoloji üniversitesi olmasının ötesinde farklı bir misyon ve vizyonla hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

        Vali Çeber ise GİBTÜ'nün taşıdığı misyonun önemli olduğunu belirterek, üniversitenin hedefleri doğrultusunda sunacağı projelere ve üniversitenin her alanda şehirle olan entegrasyon ve işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

        GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise GİBTÜ'nün ulusal ve uluslararası hedefleri olduğunu belirterek, "Her alanda Ortadoğu ülkelerinde bulunan ve dünya ranking sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversitelerle ikili iş birliği protokolleri oluşturarak üstlenmiş olduğumuz misyona uygun olarak ortak araştırma ve çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"

        Benzer Haberler

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustos ayında 1,05 milyar dolarlık ihracat
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustos ayında 1,05 milyar dolarlık ihracat
        Gaziantep'in ağustos ayı ihracatı 927 milyon 832 bin dolar oldu
        Gaziantep'in ağustos ayı ihracatı 927 milyon 832 bin dolar oldu
        Gaziantep'teki okullarda uyum eğitimi başladı
        Gaziantep'teki okullarda uyum eğitimi başladı
        Gaziantep'te "U10-U11 Futbol Gelişim Turnuvası" başladı
        Gaziantep'te "U10-U11 Futbol Gelişim Turnuvası" başladı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep'te (2)
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep'te (2)
        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te gençlerle buluştu
        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te gençlerle buluştu