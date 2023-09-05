Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Antep fıstığında verim arttı

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Adını kentten alan ve bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden olan Antep fıstığında hasat heyecanı yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antep fıstığında verim arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığında hasat için çalışmalar başladı.

        Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen çiftçiler, topladıkları Antep fıstıklarını elek yardımıyla tane haline getiriyor. 'Ben' adı verilen ürünün bir kısmı bu şekliyle satılıyor, önemli bir kısmı ise fırınlarda kavrularak üst kabuğundan ayrılıyor.

        Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, Antep fıstığının üretiminin meşakkatli olduğunu söyledi. Karayılan, "Antep fıstığı deyince akla zahmet gelir, alın teri gelir, emek gelir. Bununla birlikte sevgi gelir, bereketli topraklar gelir. Hem kurusu, hem kırmızı 'ben'i olarak hem yeşil bozu olarak piyasada, sanayi sektöründe, çikolata, dondurma gibi bir çok alanda kullanılıyor." dedi.

        Antep fıstığının aromasının dünyadaki diğer yerlerde üretilenlerden daha iyi olduğunu ifade eden Karayılan, "Antep fıstığının aroması, rengi çok güzeldir ve içindeki lezzetiyle dünyada bir tanedir. O yüzden Antep fıstığı ve bununla yapılan Antep baklavası meşhur. Yapılan çalışmalarda, verim olarak geçen seneye oranla yüzde 50'nin üzerindeyiz. Bir önceki yılın ise veriminin altındayız. Dolayısıyla bu yıl ortalama bir verimimiz var" diye konuştu.

        - "Çok heyecanlıyız, verimden memnunuz"

        Nizip ilçesine bağlı kırsal Yağmuralan Mahallesi Muhtarı Zihni Karakuş, bölgenin geçim kaynağının Antep fıstığı olduğunu anlattı.

        Çiftçi Ali Karakuş da rekolteden memnun olduklarını belirterek, "Rekoltemiz iyi, fiyatlar iyi, memnunuz. Hasadı iki aşamadan oluşuyor. İlki baklavalık olarak bilinen yeşilken toplanır, bir de şimdiki gibi 'ben' olduğunda toplanır. Çikolata gibi ürünlerde kullanılır. Bu ürün bazen 15 günde de yok olabiliyor. Mesela yeşilken 15 gün içinde dolu olursa ya da güneş fazla olursa içini yakıp küçültüyor verim hemen hemen hiç olmuyor, yüzde 30'lara kadar düşüyor. Bu 15 gün bizim için çok önemli." dedi

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Gençler borsaya hücum etti
        Gençler borsaya hücum etti
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"

        Benzer Haberler

        Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Gaziantep FK, İsviçreli golcü Albian Ajeti'yi transfer etti
        Gaziantep FK, İsviçreli golcü Albian Ajeti'yi transfer etti
        Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yollarını ayırdı
        Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yollarını ayırdı
        Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı
        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, GİBTÜ'yü ziyaret etti
        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, GİBTÜ'yü ziyaret etti
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustos ayında 1,05 milyar dolarlık ihracat
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustos ayında 1,05 milyar dolarlık ihracat