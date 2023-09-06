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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı

        Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:41
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, 200'den fazla polisin katılımıyla kent merkezinde belirlenen 29 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Özel harekat timlerinin de yer aldığı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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